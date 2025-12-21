Спряно е преминаването на тирове през Илинден-Ексохи заради протест на гръцки фермери

Ограничено е движението на моторни превозни средства над 12 тона по пътя Симитли – Гоце Делчев през граничния преход "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.