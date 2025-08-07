Подпалвачът от Велико Търново остава окончателно в ареста

Може да получи до 15 години затвор

Софийския апелативен съд остави без уважение жалбата на защитника на обвиняемия Стоян Денчев по делото на Софийска градска прокуратура за извършено престъпление по чл. 108а, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 330, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК (тероризъм и умишлен палеж).

На 27 юли на пешеходна пътека между кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ във Велико Търново Денчев умишлено запали гора – общински горски фонд, като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други имоти. С действията си лицето е имало за цел да създаде смут и страх в населението, посочват от обвинението.

Въззивният съд прие доводите на прокурора от Софийска апелативна прокуратура, че извършеното деяние е с висока степен на обществена опасност и е налице опасността от извършване на престъпление.

С определението на съда е потвърдена мярката за неотклонение задържане под стража.

За престъплението, в извършването на което е обвинен, законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода.