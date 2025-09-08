Пожар обхвана за часове 1000 декара в Сакар планина

Автор: Труд онлайн
Днес следобед е възникнал пожар на територията на Сакар планина между селата Младиново, Лисово и Костур в община Свиленград. Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви, съобщиха от областната администрация в Хасково.
Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен.
На място работят 13 противопожарни автомобила на Регионална дирекция "Пожарна и аварийна безопасност"- Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград.
За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.
Няма опасност за населените места, уверяват от областната администрация.