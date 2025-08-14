Полицията в Созопол иззе десетки флакони райски газ, предназначени за нощни заведения

Полицията в Созопол иззе стотици флакони райски газ, предназначени за нощни заведения.

В лек автомобил и частно жилище в курортния град са намерени и иззети 14 кашона с общо 89 флакона, съдържащи диазотен оксид, съобщиха от МВР. Събраните по случая материали ще бъдат докладвани в Районна прокуратура - Бургас и Регионалната здравна инспекция за вземане на отношение по компетентност.

Вчера в града бяха иззети над 320 таблетки екстази, намерени у 23 годишен мъж от Габрово.

Също вчера, но в Слънчев бряг бяха иззети 12 кашона с по шест флакона с райски газ с тегло 670 гр., от кола с бургаска регистрация. Колата била с отворен багажник, в който си намирали и кашоните.

Преди броени дни близо 800 пълнители с райски газ, 600 балони и около 80 флакони за пълнене на райски газ бяха намерени и иззети от нощни заведения в Слънчев бряг при извършени специализирани полицейски операции от служители на отдели "Икономическа" и "Криминална полиция" при ОДМВР Бургас и Районно управление - Несебър.

Проверките за продажба и употреба на райски газ ще продължат през целия сезон във всички курортни зони по Южното Черноморие, като ще се разчита на елемента на изненадата и предварително придобита информация, уверяват от МВР.