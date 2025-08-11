Полицията хвана шестима непълнолетни без придружител след 22:00 ч. в Перник

Полицията в Перник установи шестима непълнолетни младежи без придружител след 22:00 ч. при спецакция, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Дейностите са по линия на противодействие на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, употребата и разпространението на наркотични вещества и техните аналози, ограничаване на битовата престъпност и пътния травматизъм.

Младежите са се намирали в района на пернишкото село Боснек. В момента на проверката не са установени неправомерни деяния, извършени от тяхна страна. Преди това обаче са подавани сигнали за такива като палене на огън, вдигане на шум и др. Непълнолетните са предадени на родителите им, на които предстои да бъдат наложени санкции за неупражнен родителски контрол. Инспектори от "Детска педагогическа стая" ще продължат работата с младежите.

В специализираната полицейска операция са участвали екипи на Първо и Второ районни управления (ВРУ) в Перник, както и на жандармерията. Акцията е проведена в периода от 22:00 ч. на 8 август до 2:00 ч. на следващия ден на територията на ВРУ. Проверени са над 30 автомобила и над 70 лица. Установен е криминално проявен водач на лек автомобил, качил се зад волана след употреба на наркотици. Сред нарушенията са и две неподчинения на водачи на мотопеди в села