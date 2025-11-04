По-скъпи лични карти от 2026 година: Вижте новите цени

От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще претърпи значително увеличение. Цената за документ с десетгодишна валидност скача на 30 лева, а за четиригодишна валидност ще бъде 21 лева. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, като те остават в сила до края на текущата година.

Българските граждани могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичането на техния срок на валидност. Заявленията се подават чрез обикновена услуга в сектор "Български документи за самоличност" към всяко районно управление на територията на съответната област.

За облекчаване на административното обслужване, МВР предоставя и портал за електронни административни услуги на адрес e-uslugi.mvr.bg. Чрез него всеки гражданин, който притежава валиден квалифициран електронен подпис, може да заяви издаване на лична карта и/или паспорт, както и да получи удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е тридесет дни след датата на изтичане на нейната валидност. При неспазване на този срок за подмяна на документа се налага глоба, която варира от 50 до 250 лева.