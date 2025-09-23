Потребителската кошница поскъпна с още 1 лев, стигна 97 лева

Потребителската кошница нараства с един лев за седмица и от 96 лева вече струва 97 лева.

Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на брифинг.

Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 23 септември 2025 г.

Не се наблюдават странични за пазара влияния, каза председателят на ДКСБТ и увери, че еврозоната също не влияе. Той отправи призив към потребителите да направят по-рационален избор и да пазаруват оттам, откъдето няма надценки.

На пазара няма дефицити от нищо, отбеляза още Иванов.