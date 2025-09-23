По предложение на бургаския кмет в 10 училища ще се формират 40 паралелки

Кметът на Бургас Димитър Николов е внесъл докладна записка в Общинския съвет с предложение в 10 училища на общината да бъдат формирани 40 самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум.

Финансовият ресурс за тази цел е в размер на 771 585 лв. Дофинансирането ще бъде осигурено от "Бюджет 2025 г.".

Училищата са в град Българово, в по - отдалечените нови квартали „Черно море“, „Банево“, „Ветрен“, „Рудник“, селата Маринка и Равнец, а три от тях са в град Бургас.

Очаква се местните депутати да дадат зелена светлина на предложението, след като го гласуват в четвъртък на редовната сесия на Общинския съвет.

Част от училищата, в които трябва да се разкрият паралелките, са единствени в съответните населени места или в отдалечени квартали на град Бургас, обяснява градоначалникът Николов.

СУ „Христо Ботев“ в кв. Черно море, ОУ „Иван Вазов“ в кв. Банево и ОУ „Христо Ботев“ в село Маринка пък, са включени и в Списъка на Министерството на образованието и науката на средищните детски градини и училища в Република България.

Невъзможността за формиране на паралелките ще доведе до необходимост учениците задължително да пътуват до друго учебно заведение, което от своя страна би могло да окаже негативен ефект по отношение мотивацията им за учене и до отказ от посещаване на училище на голяма част от тях.

Пренасочването на ученици от тези паралелки към други училища би могло да доведе и до изтеглянето на ученици от другите класове, което неминуемо ще влоши общото състояние на училищата.

Паралелките в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ са формирани за обучение по защитени от държавата специалности и професии, включени в Списъка по чл. 6 а, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение. Тяхното съществуване е необходимо, за да продължи нормално учебният процес и обучение на учениците.

Състоянието на училищата, входирали искания за формиране на самостоятелни паралелки с брой ученици под установения миниум, като цяло е добро и следващите випуски предполагат нормализиране броя на учениците, , се казва в докладната на кметът Димитър Николов.

Според съветниците, осигуряването на средства е условие за продължаване активната роля на тези училища от една страна, и за осигуряването на добри условия на младите семейства с деца там – от друга, което е основна цел на заложените в Програмата за демографско развитие на Бургас.