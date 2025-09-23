Васил Терзиев отговори остро на Пеевски за кризата с парното

Столичният кмет Васил Терзиев отговори остро на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който по-рано днес, 23 септември, заяви, че кризата с парното е пореден провал на коалицията ПП-ДБ в местния парламент.

"Труд news" припомня, че Пеевски внесе сигнал в прокуратурата за действията и бездействията на “Топлофикация София”. И най-вече за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”, заради който без парно и топла вода за 3 месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини. Очаква се дейностите в района да приключат чак около Нова година, което събуди общественото недоволство и жителите на квартала се канят да организират протести.

"Кризата с парното в кв. “Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж", отбеляза Пеевски в своя позиция до медиите и обществеността.

Реакцията на Терзиев не закъсня:

Междувременно Делян Пеевски настоява държавното обвинение да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

Ето и цялата позиция на градоначалника до Пеевски:

"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“?

Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората“, но близо до ресурсите. “Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип", коментира градоначалникът.

"Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци. А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.

Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност. А на г-н Хамид Хамид, който иска да „освобождава“ София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите – и да си гледа „феодалните владения“. Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки", казва Терзиев.