По нареждане на Тръмп : разкриха 10 000 страници с документи за убийството на Робърт Ф. Кенеди през 1968 г.

Администрацията на Тръмп разкри 10 хиляди страници за убийството на сенатора Робърт Ф. Кенеди през 1968 г., съобщава AP. Сред публикуваните са ръкописни бележки на стрелеца, който казва, че кандидатът за президент на Демократическата партия „трябва да бъде ликвидиран“ и признава, че е бил обсебен от желанието да го убие.

Публикуването продължи разкриването на национални тайни, разпоредено от президента Доналд Тръмп.

Кенеди беше смъртоносно прострелян на 5 юни 1968 г. в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис, миг след като произнесе реч, с която отпразнува победата си в първичните президентски избори в Калифорния. Неговият убиец, Сирхан Сирхан, е осъден за убийство първа степен и излежава доживотна присъда в затвора.

Nearly 60 years after the tragic assassination of Senator Robert F. Kennedy, the American people will, for the first time, have the opportunity to review the federal government’s investigation thanks to @POTUS leadership and commitment to maximum transparency.… pic.twitter.com/Wvy2fkS9Ai