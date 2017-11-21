Православната църква чества Въведение Богородично

На 21 ноември всяка година във всички епархии на Българската православна църква се чества големия християнски празник Въведение Богородично – празник на Божията майка и Ден на православната християнска младеж и семейство. Това е един от големите богородични празници в годишния календарен цикъл на църквата.

Той е един от главните празници заедно с Успение, Благовещение и Рождество Богородично – по-големите празници, свързани с паметта на света Богородица. Този празник е свързан с довеждането на света Богородица в храма. Това става, когато тя е на 3-годишна възраст и живее там в рамките на около 12 години, където се подготвя за великото служение, за което е избрана, а именно да стане майка на Спасителя, на богочовека Господ Иисус Христос.

В народната традиция на Западна България този празник се нарича и Пречиста. Малката света Богородица, която е чиста по детски, влиза в Йерусалимския храм, за великото служение, което ѝ предстои. В този смисъл Българската църква през 1929 г. ѝ е определила този празник като ден на децата, на християнската младеж, на православното семейство. Затова днес ги честваме заедно.

За да се свържат тези две неща – от едната страна е малката света Богородица – чиста и пречиста, и образът на децата и на християнското семейство, което ражда и възпитава такива чисти дечица. Такива, които да влизат в храма и да участват в цялото домостроителство за спасението така както света Богородица е главно действащо лице в този план за спасението чрез раждането на Спасителя.

Честванията на този ден се свързват с това, че децата отиват и се причестяват в храма. Този ден е специален за въвеждането на децата в храма, както света Богородица го е направила. Преди години кръстените децата и всички други са се подготвяли в рамките на тази първа седмица от Рождественския пост – постили са, съобразили са се с всички духовни и канонични повели на църквата. След това са получавали благословението на свещеника да пристъпят към свето причастие.

На този ден цялото семейство се събира заедно. Това е особен, специален ден. Макар и да е Рождественски пост, той е свързан с определен режим на трапезата – разрешава се риба.