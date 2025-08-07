"Предвидимо препятствие": Глобили шофьор, затова че потрошил колата си в дупка на пътя

Актът на КАТ беше отменен след намесата на омбудсмана

Акт за 200 лева, съставен от КАТ на гражданин, претърпял инцидент през нощта на пътя, заради дълбока дупка, в която пука гума, но според органите реда е „предвидимо препятствие“, бе отменен след жалба до омбудсмана и намесата на институцията, съобщиха от там. Стопанинът на пътя - Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), също сезирана от омбудсмана, поднесе извинения на водача и семейството.

Инцидентът се случва на пътя Сатовча – Осина, на 6 юли 2025 г., около 01:00 ч. сутринта, по пътя в посока Доспат, автомобил попада в дълбока, несигнализирана дупка, пука гума. След консултация със застрахователя шофьорът се обаждат на полицията. Дошлите на място служители на РУ на МВР – Гоце Делчев съставят протокол за ПТП. Актът на водача е за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата:

„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Когато възникне опасност за движението, водачите са длъжни незабавно да намалят скоростта, а при необходимост - да предприемат аварийно спиране, като не извършват маневри, с които могат да застрашат своя живот или здраве, живота или здравето на други лица, както и да причинят значителни материални вреди.“

По повод на съставения акт институцията на омбудсмана подчертава, че в него не е посочена скоростта на движение на автомобила, за да може да се прецени, дали същата е била съобразена или не с обстоятелствата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. Не е установено как е настъпил механизмът на ПТП, не са посочени конкретни обстоятелства на констатираното от контролните органи нарушение, дошли на мястото, известно време след настъпването му - в акта само е възпроизведен текстът на разпоредбата от ЗДвП. Посочва се, че дупката на пътя не може да се смята за „предвидимо препятствие“ и че водачът не е длъжен да я предположи, както например пешеходец на пешеходна пътека или внезапно спиране на движещ се отпред автомобил.