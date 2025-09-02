Прокуратурата задържа мъж, стрелял с газов пистолет в София

Прокурор при Софийска районна прокуратура обвини мъж за извършени хулигански действия.

На 31.08.2025 г. около 16,30 часа на междуетажната площадка в блок в ж.к. „Левски-Г“ в гр. София, обвиняемият Х.А. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – произвел два изстрела с газ-сигнален пистолет.

Деянието се отличава с изключителен дързост - осъществено е на публично място, в присъствието на други граждани, в светлата част на денонощието.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването пистолетът е иззет като веществено доказателство.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х.А. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде поискано от Софийски районен съд на обвиняемия да бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.