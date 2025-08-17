Протест в Плевен заради водната криза

60 от 256-те общини в страната са въвели воден режим

Плевенчани се събираха на протест пред общината, настоявайки за прозрачност и реални срокове за решаване на проблема с водоснабдяването.

Те искат ясни срокове, информация за изпълнителите, пълна отчетност и контрол при неспазване на ангажименти.

Проблемът започна през юли 2025 г. с въвеждане на водни режими заради засушаване. На 14 август водата бе спирана от 9:30 до 19:00 часа, на 15 август – от 19:00 до 21:30 часа, след което отново бе ограничена до сутринта. Беше обявено, че започват сондажи за нови водоизточници, с цел осигуряване на допълнителни водни ресурси. Те ударно започват от утре.

Жители на Плевен са готови на по-радикални действия от протест, след като стана ясно, че по-малката община Кнежа е получила 90 млн. лв. за ремонт на мрежата, докато за града с над 100 000 жители са отпуснати едва 30 млн. лв.

Експерти предупреждават, че без нови водоизточници и подмяна на остарялата мрежа проблемът няма да се реши в краткосрочен план. Твърдят, че ако поне с 20% се ограничат течовете по водопреносната мрежа, могат да бъдат предотвратени 80% от загубите на вода в цялата страна.

Към момента в България около 60 от 256-те общини са въвели воден режим, засягайки приблизително 162 000 души.