Път се разцепи от жегата пред преминаваща кола (ВИДЕО)

Екстремна гореща вълна причини разцепване на оживено шосе в щата Мисури, повдигайки асфалта с повече от 45 сантиметра и изпращайки във въздуха преминаваща в този момент кола. Събитието беше случайно заснето от камера и публикувано в интернет.

Шофьорът каза, че всичко се е случило светкавично бързо - той дори не е имал време да реагира и в началото не е разбрал какво се е случило.

Железопътната компания Amtrak въведе ограничения на скоростта на влаковете от Вашингтон до Бостън поради високите температури.

Телевизия FOX 5 съобщи, че пътнически влак е бил евакуиран, след като е заседнал в тунел близо до Балтимор, където се очакваха температури от 44 градуса по Целзий. Пътници казаха пред FOX 5, че са били заседнали във влака повече от час без климатик и електричество.

Video captured the moment a road buckled and sent a car flying as a heatwave impacted Missouri on Sunday. pic.twitter.com/wPVLrk3XZY