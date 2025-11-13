Работодателите: Влизаме в комисиите на НС, за да оказваме натиск за бюджета

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Румен Радев коментира пред bTV, че въпреки разговорите между работодателските организации и управляващите, проектобюджетът за 2026 г. е внесен без никакви промени.

„След разговорите ни с управляващите, същият този бюджет се внася без корекциите. Извадиха ни аргумент, че нямало време за промени. Тогава защо изобщо ни събират?“, попита Радев, коментирайки провала на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

По думите му смисълът на Тристранката е именно да се обсъждат предварително предложенията и да се правят разчети преди финалното внасяне на бюджета.

Радев уточни, че работодателските организации няма да излизат на протест, но ще участват активно във всички комисии на Народното събрание, които обсъждат бюджета, за да окажем натиск да не се увеличава данъчно-осигурителната тежест.

„Нашите експертни екипи подготвиха няколко варианта на бюджета без увеличение на данъчно-осигурителните ставки, но с ограничаване на разходите и нарастването на заплатите в публичния сектор“, заяви още Радев.

Той допълни, че до момента не е имало реален диалог или отговор от страна на правителството.

„Когато поискахме среща с отговорните за бюджета, ни обясниха, че това не е бюджет на управляващата партия, а на цялата коалиция“, каза той.