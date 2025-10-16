Разбит е канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил бюджета с над 30 млн. лева

Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП, с помощта на международни партньорски служби са разбили организирана престъпна група, която се е занимавала с контрабанда на китайски стоки и е ощетила държавния бюджет с над 30 млн. лева. Това съобщиха на брифинг заместник градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със заместник-директора на ГДБОП Йордан Пешев.

Задържани са 24 души, като акцията се е провела във вторник в София и на други места в страната

Операцията е осъществена на 14 октомври в София и други райони на страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, като действията са ръководени от петима наблюдаващи прокурори. Извършени са над 100 действия по разследването и 90 претърсвания и изземвания. Открити са множество доказателства, включително левове и евро на стойност общо над 300 хил. лева.

Като обвиняеми са привлечени осем души за участие в престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари. Ще бъде поискано постоянно задържане за петима от тях, двама се издирват, а един е с парична гаранция заради влошено здравословно състояние. Сред задържаните има и чуждестранни граждани.

Прокурор Петрова добави, че се разследва дейността на групата от 2023 г. досега, а самото разследване е започнало през юли. Според събраните данни групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки за българския пазар – дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други. Стоките са идвали след директно договаряне с китайските производители и са доставяни с кораб в Гърция, а оттам са пренасяни с камиони в България. За да се избегне плащане на дължимото мито и ДДС, чрез контролирани дружества документално е оформян вносът на тези стоки с неистински и неверни документи, обясни още Петрова.