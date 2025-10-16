Съдът гледа мярката на Благомир Коцев

Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това е шестият опит на кмета на Варна да излезе от ареста.

Досега пет пъти различни състави на Градския и Апелативния съд отсъждаха, че Коцев, в качеството му на кмет, може да повлияе на свидетели, и затова го оставяха в ареста.

"Труд news" припомня, че обвиняемият градоначалник бе задържан на 8 юли.

На последното заседание на съда беше разпитан нов свидетел, който твърди, че от екипа на Коцев са му поискали подкуп заради инвестиции в града.