Осем и половина години затвор за младежа, който преби до смърт жена пред магазин в Перник

Присъда от осем години и шест месеца затвор получи Даниел П., който преби до смърт жена пред магазин в Перник през юли 2024 г. Към онзи момент той е бил непълнолетен - на 17 години.

"Съдът призна за виновен подсъдимия Д.П., обвинен от Окръжна прокуратура – Перник за умишлено убийство по хулигански подбуди, извършено в непълнолетна възраст", се посочва в съобщение на Апелативна прокуратура – София.

За насилието стана ясно от видео, заснето от охранителни камери, което бе разпространено в социалните мрежи. На клипа се виждат две момчета, като едното заговаря 56-годишната жена, която сяда на една от масите в денонощно заведение. Към тях се приближава и 17-годишният младеж, който с два удара в главата я събаря на земята и започна да я удря.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли миналата година 17-годишният Д.П. е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“. Пострадалата е транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Въпреки продължителното лечение, на 20 септември миналата година жената почина.

Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.

След съдебно следствие съдът осъди Д. П. на осем години и шест месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.