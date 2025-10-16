21-годишен прегази жена на тротоар, тя издъхна на място

Поредна тежка катастрофа с невинна жертва. Инцидентът е станал 09:50 тази сутрин, 16 октомври, в ломския кв. "Момин брод".

По първоначална информация лек автомобил „Форд“, управляван от 21-годишен мъж, изхвърчал от пътя. Той прелетял през тротоара, сгазил преминаваща жена и се размазал в ограда.

От удара жената е починала на място. Очевидци разказват, че 55-годишната жена тъкмо се е прибирала към дома си, след като се отбила до квартален магазин.

Произшествието се случва на прав участник от пътя, а в Лом са категорични, че трасето често се превръща в писта - младежи карат бясно, без да се съобразяват, че са в населено място.

На метри от катастрофата се намира и спирка на градския транспорт, където всяка сутрин деца чакат автобуса за училище. Шофьорът, убил пешеходката, е без опасност за живота.

Снимка от инцидента бе публикувана в групата Лом паланка във Facebook.