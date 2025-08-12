Разследват смъртта на офицер при катастрофа

Трагедия край Маломирово

Челен удар между УАЗ-ка и Мерцедес

Военно-окръжна прокуратура-Сливен ръководи разследване за катастрофа с военен автомобил, при който е загинал офицер.

Тежката катастрофа е станала близо до разклона за ямболското село Маломирово към 16,50 часа в понеделник. Военният автомобил “марка УАЗ”, управляван от военнослужещия старши сержант Георги Г., се ударил в лек автомобил “Мерцедес”, управляван от цивилен. Във военния автомобил е пътувал и капитан Николай Илиев, който изпаднал от уазката и бил затиснат от нея. Той и водачите на двата автомобила незабавно били транспортирани до МБАЛ “Свети Пантелеймон”- град Ямбол, където офицерът по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие.