Роби Уилямс - С албум преди София

Роби Уилямс пуска първия си солов албум с изцяло нова музика от близо десетилетие в навечерието на грандиозното си турне, което включва и мащабен концерт на Националния стадион „Васил Левдки“ в София, на 28 септември тази година. Албумът се казва Britpop и тръгна ударно с премиерния сингъл „Rocket“.

Новата песен представлява енергичен рок химн с характерно китарно соло, изсвирено от легендата на Black Sabbath – Тони Айоми. Композицията е дело на самия Роби, заедно с Карл Бразил, Том Лонгуърт и Айоми, и ясно очертава креативната посока на албума.

„Britpop“ е албумът, който мечтаех да направя веднага след напускането на Take That през 1995 г. Работих с някои от своите музикални герои. Звученето е по-сурово, има повече китари и е с повече настроение от обичайното. Има доста ‘Brit’ в него и също толкова ‘pop’. Изключително горд съм с този запис като цялостно произведение и нямам търпение феновете да го чуят. А и да изпълня една-две песни от него на предстоящото турне, което стартира – разбира се – във Великобритания“, споделя Роби Уилямс.

Проектът идва след огромния успех на саундтрака към биографичния филм Better Man, който донесе на Уилямс неговия 15-ти №1 албум в Обединеното кралство. Продукцията проследява живота на артиста през неговите очи – от детството, през феноменалния успех с Take That, до върховете и бурите на соловата му кариера.

Известен като „хулиганът на британския поп“ Роби Уилямс е продал над 85 милиона копия по света и държи рекорда с цели 18 награди Brit – повече от всеки друг артист в историята на церемонията.

А преди 10 години беше неговото първо шоу на родна почва – на централния плаж в Бургас, пред над 35 хиляди човека. Сега предстои и неговият дебют в София.

„Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение!“ С тези думи певецът обяви новата си музикална обиколка миналата година. Едно е сигурно - Роби Уилямс се справи със зависимостта си от алкохола и наркотиците, но няма намерение да приключва с ексцентричните номера. Защото в новия документален филм „По-добър човек“, който мина и през България, той се прави на маймуна. Съвсем буквално. Благодарение на дигиталните технологии на екрана Роби беше с образа на шимпанзе.

Режисьорът на суперхита „Най-великият шоумен“ Майкъл Грейси се съюзи с Роби за да разкаже историята на неговото превръщане в един от най-известните, но и най-скандалните изпълнители в поп музиката. Филмът започва със скромното начало на Роби, минава през избухването му на английската и световната сцена като част от бой бандата Take That и стига до стратосферичната му слава като солов изпълнител. Историята навлиза и в проблемите на Роби със зависимостите, лудите фенове и таблоидните медии, които го преследват през целия му живот.

Проблемната поп звезда Роби Уилямс притежава способността да попадне в светлината на прожектора по всевъзможни начини - с клип, с турне, със секс история, с постъпване в клиника за наркомани и алкохолици, със сочни разправии с колеги като братята Галахър и Джими Пейдж... А наскоро го стори и с продажбата на загуба на внушително английско имение. Разточителният имот не е какъв да е, ами обитаван от духове. Или поне така твърдеше самият британски хулиган със сардоничната усмивка, превърнала се в негова запазена марка.

Уилямс от години има “скелети в гардероба”, а сега явно и призраци в къщата. Роби успя да се раздели с имота си в Ултшир, но все пак трябваше да свали от цената. Музикантът купува имението преди повече от дузина години за 8,1 милиона британски лири. Тези дни го продаде за 6,75 милиона. Разликата от 1,35 милиона той ще успее да “навакса” с някоя и друга реклама, или музикална изява.

По повод имота, през 2020 година Роби Уилямс каза: “Има една стая в имението, от която ме побиват тръпки. Дъщеря ни Теди спеше там, но много бързо се премести. Каза ми, че стаята я плаши и не харесва къщата. Според мен, ако в дадена къща се е случила някаква трагедия или има огромна скръб и тъга, те някак си се просмукват в стените и остава като усещане за много дълго време.”

Сериозен е по отношение на хумора

Роби Уилямс е известен със своето чувство за хумор и усещане за самоирония. Той взима насериозно задачата си да разсмива. При него никога не е ясно кога точно се шегува и кога казва нещата с леко намигване. Преди десет години, по време на своя епичен концерт на плажа в Бургас пред десетки хиляди души, той каза: „Не ви познавам, но искам да спя с всички вас!” Тогава предложението му не звучеше никак шокиращо в контекста на сексуалнио-творческия промискуитет, пронизал четвъртвековната кариера на страшно популярния британски палавник.

Искаше да е най-отпред

Имали сме разногласия по времето на Take That и сме обсъждали много неща. Аз обичам да изпипвам нещата. Шест седмици репетирам за петминутно изпълнение. Перфекционист съм. А той решава какво да пее, пет минути преди да излезе на сцената. Роб беше по-импулсивен, винаги вдигаше публиката на крака. Беше ясно, че иска да е най-отпред, да води. Няма значение дали някой го харесва или не. Той има присъствие.

Гари Барлоу, певец

Казах му да отиде в клиника

Опитах се да му помогна и мисля, че успях. Посъветвах го да постъпи в рехабилитационна клиника. Един път го поканих у дома, а той дойде в неадекватно състояние. Тогава директно му казах, че е време за посещение в клиниката. Заведох го в дома ми в Уиндзор, настаних го да спи и уредих приема му в клиниката. И до днес ми е много благодарен.

Елтън Джон, музикант

Прати ме да вървя на майната си

Още от дните си на тийн слава с Take That Роби Уилямс ми се струваше малко по-претенциозен и обидчив от останалите. Преди години написах официална биография и всички момчета - Гари, Марк, Джейсън и Хауърд - ми изпратиха прекрасни писма в знак на благодарност. Но Роби ми написа: “Скъпи Пиърс, майната ти на теб и на твоите пари.” Няколко години по-късно вече беше суперзвезда със солова кариера, но тогава пак се прояви неговият егоизъм и той пропадна. Роби се зарази с болест­та на знаменитостите.

Пиърс Морган, водещ