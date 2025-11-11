Румен Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване.

Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, се посочва в съобщението.

С промените в Закона за отбраната и въоръжените сили се увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, припомня БТА. Освен това с измененията се създава изрична уредба, определяща дейността на Върховното главно командване, и се дава дефиниция на термина „възпиране“ на военни заплахи. В мирно време въоръжените сили изпълняват задачи по възпиране съгласно стратегическите планове за действие и плановете за операции и поетите съюзни задължения в съответствие със сключените международни договори и споразумения, записаха в закона депутатите. Парламентът разреши и използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.