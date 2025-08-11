Румънец подхвърли 100 евро на полицаи в „Албена“

Крими и право

Служители на Районното управление в курортен комплекс „Албена“ са задържали румънски гражданин, който се е опитал да ги подкупи със 100 евро, това съобщава в информационния си бюлетин Областната дирекция на МВР в Добрич. 

Румънецът е бил спрян от полицейски екип в събота преди обяд на главен път I-9 Варна – Дуранкулак в района на с. Оброчище. Той е изпреварвал неправилно на непрекъсната хоризонтална маркировка. При представяне на поисканите документи, румънският гражданин поставя в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство 20 банкноти с номинал 5 евро. 

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

