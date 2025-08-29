Русенец съди МВР за фалшив наркотест

Заради спрей срещу хрема Георги Димитров остава 10 месеца без книжка

Даниел Митов уж показа кураж, но катаджийското безумие не спира

Нямал кой да кара жена му по болници

“Завеждам дело срещу МВР, защото тези практики трябва да спрат. Подкрепям тестовете за наркотици да се прилагат, защото има дрогирани шофьори, но не и това, което прави полицията при положителен резултат”. Това каза вчера Георги Димитров от Русе - поредният пострадал от полевите тестове “DrugTest 5000”, с които са въоръжени полицаите от КАТ.

През октомври 2024 г. автомобилът на Димитров, в който пътували съпругата му и двете им дъщери на 13 и 15 г. участвал във верижна катастрофа край град Левски на пътя Плевен-Бяла. Жената и по-голямана дърщеря били ранени. Катаджиите тествали с “DrugTest 5000” шофьорите на всички автомобили от инцидента и пробата на Димитров показала амфетамин. Напразно човекът се опитвал да ги убеди, че е използвал спрей с капки срещу хрема. Кръвната му проба излязла след 10 месеца, като през това време той бил без книжка и не можел да кара пострадалата си съпруга по болниците.

Както близо 100 пъти писа “Труд news”, полевите наркотестове са много чувствителни и се задействат от сироп за кашлица, хапчета за против високо кръвно или главоболие, енергийни напитки и какво ли още не. Хората с положителни проби остават без книжки, биват арестувани за 24 часа, свалят номерата на автомобилите им, образуват им дело и дори ги подлагат на унижения по РПУ-тата. И наша колежка от друг вестник написа за “безумието” и точно преди седмица вътрешният министър Даниел Митов във фейсбук “показа кураж” да промени практиката на МВР с полевите тестовете. Но едно е да показваш кураж в социалните мрежи, съвсем друго е представителите на МВР със зъби и нокти да се борят в парламентарната комисия по транспорт да не бъде променен закона. Проектът на ППДБ да не се закачат шофьорите, преди да има потвърден резултат от кръвната проба бе приет на първо четене и отхвърлен на второ. С гласовете на депутати от милиционерската квота на всички партии.