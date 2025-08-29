Присъда за девойка, присвоила фейсбук профил

Решение на съда в Търговище

19-годишната ще търпи и „обществено порицание“

Окръжният съд в Търговище осъди момиче на 3 месеца затвор условно, защото си присвоила чужд профил във Фейсбук, като променила паролата и потребителското име.

Според обвинението 19-годишната Д. А. от село Славяново влязла в профила на друго момиче, променила името и паролата и така спряла достъпа на титулярката до собствените й данни, което е станало без нейно съгласие.

Това се е случило през месец юли на 2023 г., когато момичето още е било непълнолетно, но от съда поясняват, че е разбирало свойството и значението на постъпките си и е можело да ги ръководи. “Извършеното е в условията на пряк умисъл”, допълват от съда.

До наказанието се е стигнало след споразумение с прокуратурата. Така окръжният съд е наложил на Д. А. условна присъда от три месеца с едногодишен изпитателен срок. Девойката ще търпи и “обществено порицание”, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в Славяново.

Според одобреното споразумение, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата, то има сила на присъда и не подлежи на обжалване.