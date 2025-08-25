СОС даде мандат на Терзиев да избере нова обслужваща банка

Столичният общински съвет (СОС) упълномощи кмета на София Васил Терзиев да завърши процедурата за избор на обслужваща банка на финансовите средства на Столичната община.

До седмица ще стане ясно коя от четирите поканени банки ще бъде избрана от работната група, посочи председателят ѝ Бойко Димитров.

"Много важно е да се каже, че за първи път има процедура с толкова обективни критерии, които са ясно измерими и наистина гарантират, че най-добрата оферта ще бъде предпочетена от Столична община. Това, което предстои - днес (25 август, бел.ред.) завършва срокът за подаване на оферти. Утре те ще бъдат отворени. Назначената комисия трябва максимално бързо, надявам се в рамките на седмица до 10 дни да завърши своята работа и да избере една от четирите поканени банки и съответно в рамките на септември да може да бъде приключен целият процес по смяна на обслужващата банка", коментира той.

"Труд news" припомня, че по предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк", "Юробанк България".