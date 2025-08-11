Софиянец с 4,24 промила алкохол предизвика катастрофа край Созопол

Шофьор с над 4 промила алкохол предизвика инцидент с незначителни материални щети край Созопол. Той е станал на 8 август около 19:40 часа до входа на курортен комплекс „Градина“.

При проверка полицаите установили, че шофьорът на автомобила е 42-годишен мъж от София, който шофирал след употреба на голямо количество алкохол.

Тестът с дрегер отчел алкохол с концентрация от 4,24 промила. Мъжът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.