Мисля, че решението за 100% увеличение на цената за платено почасово паркиране в София мина границата на обществената търпимост и партньорство между местната власт и гражданите.

Нито един нов паркинг. Нито един реален проект. Никаква визия. Никаква стратегия.

Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните. Софиянци не заслужават поредната гавра.

Да, гавра е, защото приходите от синя и зелена зона никога не са управлявани прозрачно, никога не са инвестирани в реални решения – само в кръпки, оправдания и чиновническо самодоволство. Вместо да се изградят обществени паркинги, дори и платени, многоетажни съоръжения, стимули за градски транспорт – ни се казва: „Вие сте простите балами, плащайте двойно, ние сме богопомазаните избранници и вашите проблеми не ни интересуват!“

Този път, обаче, няма да ди мълчим. European Center for Transport Policies (ЕЦТП) ще защити правата на гражданите. Ще оспорим това решение в съда – защото някой най-после трябва да спре безконтролната финансова лакомия, маскирана като „градска политика“.