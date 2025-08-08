Спецоперация във Велико Търново: Разбита е престъпна група

Автор: Труд онлайн
Крими и право

13 души са арестувани

Задържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Днес следобед в сградата на Съдебната палата във Велико Търново Окръжна прокуратура-Велико Търново и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с разкритата организирана престъпна група, пише БТА.

В брифинга ще участват говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново Илиан Благоев, един от наблюдаващите делото прокурори Светлана Иванова, Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм” на ГДБОП и Костадин Костадинов, началник на отдел за Централна Северна България на ГДБОП.

