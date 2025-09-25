Спогодба сложи край на 8 дела в наши и германски съдилища

С медиация прекратиха спорове между съпрузи за над 1,7 млн. лв.

След успешна медиация съдружници във фирма сключиха спогодба, която урежда множество взаимни претенции, станали предмет на 8 дела. Това съобщиха от Варненския апелативен съд, който одобри спогодбата. С нея се прекратяват четири спора, подвигнати пред Окръжния съд, търговско дело в германския грат Котбус и три изпълнителни дела, образувани при двама частни съдебни изпълнители във Варна.

В основата на казуса е семейство. Мъжът притежавал имот в Германия, в който бил изграден ветрогенератор, присъединен към електропреносната мрежа. Съпрузите повели битка за ползването на имота и перката и за получаването на парите от произведената електроенергия. За няколко години завели всичките дела, като цената на исковете била на обща стойност 1,77 млн. лв.

По едно от производствата пред Варненския апелативен съд съставът насочил страните към медиация. След проведени 3 медиационни срещи съпрузите постигнали съгласие по две въззивни търговски дела и получили половината от внесените държавни такси по тях. По силата на договорката двете страни оттеглили жалбите си до прокуратурата, депозирали молби пред всички съдилища за прекратяване на висящи дела, както и пред частните съдебни изпълнители, като се разбрали в бъдеще да нямат взаимни парични претенции.

За близо 10 г. Съдебният център по медиация към района на Варненския окръжен съд е разгледал 980 заявления по препратени дела от Районния, Окръжния и Апелативния съд. По тях са постигнати 242 спогодби с материални интереси за общо над 4 млн. лв. Освен че пести време и средства на спорещите, медиацията намалява и натоварването на съдилищата, посочват от институцията.