Спорт по телевизията

05.00 UFC, Уоман срещу Бъкли МАХ Спорт 2
05.00 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, състезание Евроспорт 1
11.30 Рали, Европейски шампионат, Полша МАХ Спорт 1
12.15 Колоездене: Обиколка на Швейцария, четвърти етап, жени Евроспорт 2
14.00 Волейбол, Полша – Сърбия МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Щутгарт, финал МАХ Спорт 1
15.30 Тенис, турнир в Херцогенбош, финал МАХ Спорт 3
16.00 Волейбол, Бразилия – Словения МАХ Спорт 4
16.15 Колоездене: Критериум Дофине, осми етап, мъже Евроспорт 2
17.50 Формула 3, Гран при на Канада Диема спорт 3
17.55 Баскетбол, полуфинал в Испания Диема спорт 2
18.00 Волейбол, Аржентина – Италия МАХ Спорт 2
18.00 Баскетбол, Уникаха – Реал Диема спорт 2
18.30 Спортно катерене: Световна купа в Берн, боулдър, мъже Евроспорт 2
20.00 Плейоф в Сегунда дивисион МАХ Спорт 4
21.00 Формула 1, Гран при на Канада Диема спорт 3
22.00 ПСЖ – Атлетико БНТ 1, БНТ 3
22.00 Наскар, състезание в Мексико МАХ Спорт 1
01.00 Волейбол, България – Канада МАХ Спорт 2Imf