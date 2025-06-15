Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 UFC, Уоман срещу Бъкли МАХ Спорт 2

05.00 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, състезание Евроспорт 1

11.30 Рали, Европейски шампионат, Полша МАХ Спорт 1

12.15 Колоездене: Обиколка на Швейцария, четвърти етап, жени Евроспорт 2

14.00 Волейбол, Полша – Сърбия МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Щутгарт, финал МАХ Спорт 1

15.30 Тенис, турнир в Херцогенбош, финал МАХ Спорт 3

16.00 Волейбол, Бразилия – Словения МАХ Спорт 4

16.15 Колоездене: Критериум Дофине, осми етап, мъже Евроспорт 2

17.50 Формула 3, Гран при на Канада Диема спорт 3

17.55 Баскетбол, полуфинал в Испания Диема спорт 2

18.00 Волейбол, Аржентина – Италия МАХ Спорт 2

18.00 Баскетбол, Уникаха – Реал Диема спорт 2

18.30 Спортно катерене: Световна купа в Берн, боулдър, мъже Евроспорт 2

20.00 Плейоф в Сегунда дивисион МАХ Спорт 4

21.00 Формула 1, Гран при на Канада Диема спорт 3

22.00 ПСЖ – Атлетико БНТ 1, БНТ 3

22.00 Наскар, състезание в Мексико МАХ Спорт 1

01.00 Волейбол, България – Канада МАХ Спорт 2Imf

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