Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2

12.45 Спартак (Пл) – Ботев (Пд) Диема спорт

15.45 Фратрия – Арда Диема спорт

18.45 Дунав – Локомотив (Пд) Диема спорт

19.30 Лече – Наполи МАХ Спорт 3

19.30 Волфсбург – Холщан Диема спорт 2

19.30 Айнтрахт – Борусия (Д) Диема спорт 3

19.30 Хайденхайм – Хамбургер Нова спорт

20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол, Жалгирис – Болоня МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, Байерн – Реал МАХ Спорт 4

21.45 Аталанта – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Енерги – Лайпциг Диема спорт 3

21.45 Уикъмб – Фулъм Диема спорт

21.45 Борусия (М) – Карлсруе Нова спорт

22.00 Рексъм – Кардиф Диема спорт 2

00.15 Баскетбол, Торонто – Калгари МАХ Спорт 2

02.00 НБА, Милуоки – Ню Йорк Диема спорт 3

02.30 Атлетико Минейро – Индепендиенте дел Вале МАХ Спорт 4

