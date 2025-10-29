Спорт по телевизията

05.00 НБА, Голдън Стейт – ЛА Клипърс Диема спорт 2

12.00 Миньор – Черно море Диема спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2

13.30 Севлиево – ЦСКА Диема спорт

16.30 Хебър – Левски Диема спорт

18.00 Баскетбол, Бешикташ – Бург ан Брен МАХ Спорт 4

19.00 Падерборн – Байер Диема спорт 3

19.00 Майнц – Щутгарт Нова спорт

19.30 Рома – Парма МАХ Спорт 3

20.00 Лориен – ПСЖ Диема спорт 2

20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол, Олимпиакос – Монако МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, Лубе – Тренто МАХ Спорт 4

21.45 Ювентус – Удинезе МАХ Спорт 3

21.45 Ливърпул – Кристъл Палас Диема спорт 3

21.45 Арсенал – Брайтън Диема спорт

21.45 Кьолн – Байерн Нова спорт

22.00 Нюкасъл – Тотнъм Диема спорт 2

02.30 Расинг – Фламенго МАХ Спорт 4

