Срещу гаранция от 50 хил. лева пуснаха Николай Перчемлиев, под чиято ферма бе открита най-голямата цигарена фабрика у нас

Съдът в Хасково наложи парична гаранция от 50 000 лева на Николай Перчемлиев, под чиято ферма бе открита най-голямата цигарена фабрика у нас, а на Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта - гаранция от 30 хиляди лева.

Двамата са обвиняеми за съпричастност към цигарената фабрика в свиленградското село Момково, в която на 9 юли ГДБОП откри над 100 млн къса цигари за над 30 милиона лева, машини и оборудване, разположени под фермата на Перчемлиев. Съпругата му и баща му също са обвинени и са на свобода срещу парична гаранция, предаде bTV.

Решението на съда е окончателно. Николай Перчемлиев отрича да е знаел, че под фермата му е имало цигарена фабрика. Строял е подземието за торохранилище. Намекна, че е под наем, но отказа да говори повече, тъй като щял да попречи на разследването. Преди това пред съда каза, че бил фалирал. Мандрата разчитала на държавни изложения и вече не ги канели. Семейството му били психически сринати и трябвало да се погрижи за него и за бизнеса.