Стрелба в Брюксел, 11-годишно дете е ранено

Момиче на 11 години е ранено от счупени стъкла, докато е спяло в леглото в дома си при стрелба в западния квартал Андерлехт в белгийската столица Брюксел.

Веднага след стрелбата двама заподозрени са избягали с висока скорост със скутер.

Новината за инцидента бе потвърдена от кмета на район Андерлехт Фабрис Кумпс и от прокуратурата в града.

Изстрелите са произведени около 0:30 часа снощи, 3 ноември. Куршумите са уцелили прозореца на къща.

Белгийското държавно обвинение съобщава, че "11-годишно дете, което е спяло, е било ранено от летящи стъкла". Момичето е откарано в болница. Службата за подкрепа на жертви на полицията предоставя подкрепа и съдействие на семейството ѝ.

Прокуратурата потвърждава и че са открити няколко дупки от куршуми в паркирани автомобили на площад "Алфонс Леменсплейн" и "са намерени общо 15 гилзи".

Прокурорите увериха, че се прави всичко възможно двамата заподозрени да бъдат заловени.

Появи се информация, че при стрелбата е използвана автомат. Това обаче все още не е официално потвърдено от властите.