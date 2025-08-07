Съдят катаджии, искали от 500 до 1500 лв. рушвет

Когато случаят се разчу, чак на петия ден от Дирекция на полицията дадоха имената на двамата рушветчии на прокурорите от Благоевград. Софийските полицаи бяха доведени под конвой да им бъдат повдигнати обвинения и криеха лицата си с маски.

Само за ден успели да изнудят двама шофьори и бизнесмен

Нямали никакви камери

Двама полицаи от София, командировани за контрол по пътищата в Благоевградско, решили за няколко дни да станат милионери от рушвети.

Униформените изнудвали, когото сварят. Били сигурни, че местните хора няма да ги разпознаят и дори някой да се жалва, шефовете им ще ги прикрият. Но планът се провалил. Макар и с пет дни закъснение имената им били дадени от МВР на прокуратурата в Благоевград. Срещу двамата “кърсердари” започнало разследване, а вчера бе внесен обвинителен акт в Благоевградския окръжен съд. Ако вината на подкупните бъде доказана, те могат да получат от 3 до 10 години затвор.

На 17 ноември 2022 г. младшите автоконтрольори И. П. и А. И. застанали на пътя между Банско и Симитли. Нито потрулният им автомобил имал камера, нито те - бодикамери. Били пратени там от столицата за ротация като антикорупционна мярка. Двамата спрели камион МАН, натоварен с дървесина. Оказало се, че професионалната категория на шофьора е изтекла. Човекът не знаел закона, а И. П. и А. И. започнали да го плашат, че глобата му ще е към 1800 лева. Тогава той им дал 500 лева, служебни пари, които носел у себе си. Но рекетът не свършил.

Полицаите му казали да се обади на шефа си в Гоце Делчев и да го уговори да даде 1500 лв., защото освен букови дърва, в каросерията имало и 2 кубика дъбови, които не са записани в превозния билет. “Няма да ви дам и стотинка”, отсякъл бизнесменът.

След като ударили на костелив орех, край село Градево двамата спрели и автомобил “Опел”. В него шофьор от Симитли возел 12-годишния си внук. Двамата се връщали от Банско, където купили новородено теле. Заради животното в колата катаджиите се заяли с човека и го пуснали, когато им дал 500 лева.
Предстои съдът да определи дата за делото срещу рушветчиите.

