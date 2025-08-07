Съдят катаджии, искали от 500 до 1500 лв. рушвет

Само за ден успели да изнудят двама шофьори и бизнесмен

Нямали никакви камери

Двама полицаи от София, командировани за контрол по пътищата в Благоевградско, решили за няколко дни да станат милионери от рушвети.

Униформените изнудвали, когото сварят. Били сигурни, че местните хора няма да ги разпознаят и дори някой да се жалва, шефовете им ще ги прикрият. Но планът се провалил. Макар и с пет дни закъснение имената им били дадени от МВР на прокуратурата в Благоевград. Срещу двамата “кърсердари” започнало разследване, а вчера бе внесен обвинителен акт в Благоевградския окръжен съд. Ако вината на подкупните бъде доказана, те могат да получат от 3 до 10 години затвор.

На 17 ноември 2022 г. младшите автоконтрольори И. П. и А. И. застанали на пътя между Банско и Симитли. Нито потрулният им автомобил имал камера, нито те - бодикамери. Били пратени там от столицата за ротация като антикорупционна мярка. Двамата спрели камион МАН, натоварен с дървесина. Оказало се, че професионалната категория на шофьора е изтекла. Човекът не знаел закона, а И. П. и А. И. започнали да го плашат, че глобата му ще е към 1800 лева. Тогава той им дал 500 лева, служебни пари, които носел у себе си. Но рекетът не свършил.

Полицаите му казали да се обади на шефа си в Гоце Делчев и да го уговори да даде 1500 лв., защото освен букови дърва, в каросерията имало и 2 кубика дъбови, които не са записани в превозния билет. “Няма да ви дам и стотинка”, отсякъл бизнесменът.

След като ударили на костелив орех, край село Градево двамата спрели и автомобил “Опел”. В него шофьор от Симитли возел 12-годишния си внук. Двамата се връщали от Банско, където купили новородено теле. Заради животното в колата катаджиите се заяли с човека и го пуснали, когато им дал 500 лева.

Предстои съдът да определи дата за делото срещу рушветчиите.