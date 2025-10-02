Терзиев представя проект за трансформация на двора на 138-мо училище

Днес, 2 октомври, четвъртък, от 18:00 ч. в двора на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в район Слатина кметът на София Васил Терзиев, кметът на район Слатина Георги Илиев и Александър Евтимов – директор на училището ще представят проекта за трансформация на двора на училището.

Проектът е първият от голямата инициатива на кмета Васил Терзиев „Училището - сърцето на квартала”.

Инициативата цели преобразяване на дворните пространства със зеленина, място за спорт, изкуство и срещи на общността.

Едновременно с това, проектът изпълнява и изискванията за преминаване към едносменен режим на обучение, като предвижда изграждането на допълнителни класни стаи, както и модерна спортна зала.

Пилотният проект за обновяване на училището ще бъде представен пред родители, ученици и жители на квартала.