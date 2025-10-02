Терзиев за първия сняг на Витоша: Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението

Първи сняг на Витоша. Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.



Витоша е една от най-посещаваните планини в България - всекидневно и целогодишно. Достъпът до нея е изключително важен за мен и за екипа ми, защото тя е място за отдих, спорт и бягство от градския шум за хиляди столичани. Тази бърза и адекватна реакция не е случайна. Тя е резултат от реформата в организацията и контрола на снегопочистването, която въведохме още през миналата зима. С нея адресирахме дългогодишните проблеми със заварените договори и осигурихме нов, по-стриктен подход, добави той.



"Повишен контрол и строги санкции: При некачествено почистване, дейността просто не беше заплатена на фирмата-изпълнител. Принципът за това решение е, че парите на столичани се дават само за свършена работа. Въведохме нощно почистване: Затварянето на пътищата до х. "Алеко" и "Златните мостове" през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) позволи цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната.

По-тясна координация: Създадохме процес на непрекъсната координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите за бърза реакция при сигнали.

Превантивни действия: Поехме ангажимента да отстраняваме опасно надвиснали дървета по пътните участъци, за да предотвратим рискове за безопасността. Работим активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша. Целта ни е планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно", допълва още кметът Терзиев.

Апелирам към всички шофьори: Моля, бъдете напълно оборудвани за зимни условия на Витоша (със зимни гуми и вериги) и се съобразявайте с препоръките на органите на терен. Вашата отговорност е част от общата ни безопасност. Ние продължаваме да работим!, завършва Васил Терзиев.

