Внимание! Иде силен горолом на Витоша, не влизайте в гората

През следващите няколко дни, най-вече на 3-ти и 4-ти октомври, се очаква силен горолом (снежолом) на Витоша в широколистния пояс. Предупреждението идва на опитни планинари, които съветват да се избягват разходки на Витоша.

Гороломът и снежоломът са редки природни явления, причинени от обилен снеговалеж или буреносен вятър, а понякога комбинация и от двете.

Тежкият сняг и вятърът помитат по-слабите дървета и ги прекършват. Гледката буквално може да представлява цели декари с паднали дървета, затрупали пътища и пътеки.

Причината за опасността на Витоша през следващите дни са именно очаквани обилни снеговалежи и изцяло зелената листна маса в гората в буковия пояс на планината, която на практика все още е в лятна вегетация.

Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината.

"По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време разчистване на пътищата и пътеките", предупредиха планинари.

В последните години не е имало толкова силен снеговалеж в такъв етап на вегетацията в буковия пояс, отбелязват любителите на природния резерват, които следят обстановката изкъсо.

"Ще следим прогнозите и ще ви информираме своевременно, като оставаме с надежда да не се реализират най-неблагоприятните метеорологични прогнози", допълват във фейсбук страницата Витоша планина.

От там честитиха и първия паднал сняг на хижа Алеко (1810 метра надморска височина).

"Утре сутрин, 3 октомври, се очаква снежната граница да падне с още около 1000 м.", коментират планинарите.

2 октомври 2025 г. Първи сняг падна при хижа Алеко на Витоша (1810 м.).