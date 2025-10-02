Български гражданин вероятно е задържан от Израел заедно с останалия екипаж на флотилията на Грета Тунберг

Среднощни протести в Италия срещу блокирането на кораби от флотилията за Газа, в които пътуват и италиански граждани. Според публикация в социалните мрежи сред задържаните от Израелските военно-морски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е и българският гражданин Васил Николаев Димитров.



От Външното министерство в България към моментра отказват коментар. Но името му е сред оповестените на официалния инстаграм канал на флотилията.

Според публикациите сред задържаните са двама италиански граждани, гръцки граждани, турски гражданин, шведски гражданин, бразилски гражданин, австрийски гражданин и малайзиски гражданин.



Израелски военни се качиха на няколко плавателни съда на флотилията с помощи за Газа

Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е екоактивистката Грета Тунберг.

От флотилията "Глоубъл Сумуд" определиха задържането на лодките за незаконно и като "акт на отчаяние".

От израелското външно министерство казаха, че флотилията е предупредена, че нарушава морска блокада.



От Gaza Freedom Flotilla съобщават, че на 66 морски мили от Газа около 25 военни кораба са се появили от всички посоки. Според тях са прихванати три лодки. Комуникациите са били заглушени, GPS сигналите и VHS системите - също. Според флотилията са използвани димни бомби.Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа „Глоубъл Сумуд“ снощи от израелските-военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, коментират АНСА и „Кориере дела сера“.

