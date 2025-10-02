Язовирите могат да поемат предстоящите валежи в Бургаско

Областният управител на Бургас Владимир Крумов и всички кметове на населените места в региона са взели мерки за предстоящите проливни валежи.

Очакват се оранжев и жълт код за много дъжд, както и допълнително опасен циклон. От началото на седмицата от НИМХ са изпратени писма до областния управител и общините за климатичните аномалии.

В региона всички речни корита са почистени. Областната управа контролира 87 участъци по тях, които са включени в Националния план за бедствия и аварии. През 2015 година рисковите зони са били 47, по преценка на Басейнова дирекция. Към днешна дата обаче всички са почистени и вече няма нито един опасен участък.

Кризисният щаб на Община Приморско също е в готовност, обяви кметът Иван Гайков и обясни, че заедно с началника на РУ Приморско Владимир Колев и началника на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Приморско - Младен Илиев, са извършили инспекция на критичната инфраструктура и проблемните зони в общината.

"Капацитетът на язовир „Ясна поляна“ е запълнен на 50%, а на „Ново Паничарево“ – 65%, което позволява да поемат предстоящите валежи", категоричен е Иван Гайков.

Всички кметове призоваха хората да бъдат внимателни и подготвени през предстоящите дни. Строителните обекти трябва да бъдат обезопасени, за да не застрашават живота и здравето на хората.

Рибарите също трябва да привържат здраво към кейовете лодките си, или направо да ги приберат в навесите, заради очакваните порои и вятър", апелира още кметът.