Трима души са пострадали при катастрофа на пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил, в резултат на което товарният се е преобърнал извън пътното платно. Водачът е останал затиснат в кабината. Екипи на пожарната са участвали в изваждането му.

Пострадали са и двама души от лекия автомобил. Екипи на Районното управление на полицията в Свищов, Спешна помощ и пожарната са на мястото на инцидента.

Участъкът не е затворен за движение на автомобили. Причините са в процес на изясняване.