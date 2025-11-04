2000 лв. гаранция за мъж, нападнал полицаи край Варна

49-годишният мъж бе арестуван на 27 октомври

Жител на с. Гроздьово, обвинен в нападение над полицаи, трябва да внесе парична гаранция от 2000 лв., реши състав на Варненския апелативен съд, който след протест на прокуратурата ревизира наложената на Али А. мярка „подписка“.

49-годишният мъж бе арестуван на 27 октомври, след като налетял с брадва на служител на реда, счупил му ръката и заплашил негов колега с убийство. Причина за агресията станал опитът на униформените да предотвратят семеен скандал. От държавното обвинение настояха Али да бъде задържан под стража, защото е причинил средна телесна повреда, държал се е арогантно и, ако е на свобода, може да се укрие или отново да престъпи закона. Защитата опонира, че няма категорични данни той да е счупил ръката на полицая, тъй като, освен потърпевшия и колегата му, нямало други свидетели, които да потвърдят това.

Въззивната инстанция прецени, че от събраните доказателства може да се направи извод, че Али е отправил закана за убийство и е нападнал униформен при изпълнение на служебните му задължения, но няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Затова му даде срок от 10 дни да внесе паричната гаранция, в противен случай ще бъде задържан под стража. Определението е окончателно.