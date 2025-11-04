Домашна асистентка открадна 2 бона от старци в Бургас

Домашна асистентка е откраднала 2100 лева от възрастни бургазлии. 78-годишен пенсионер и съпругата му, която страда от деменция, наели 47-годишната жена, за да им помага в домакинството. Тя основно трябвало да се грижи за възрастната жена.

След поредното ѝ посещение обаче мъжът установил, че от кожена чантичка, съхранявана в шкаф в хола на апартамента, липсва сумата от 2100 лева. Той веднага подал сигнал в полицията и извършителката била установена.

Семейството живее в комплекс „Меден рудник“ и освен домашната помощница, в дома им не бил влизал никой друг от дълго време.

Домашната асистентка е задържана, направила пълни самопризнания и върнала част от откраднатите пари.

По случая е образувано досъдебно производство.