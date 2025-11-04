"Мерцедес" на фирма горя в Бургас

Огънят е бил потушен от един противопожарен екип

„Мерцедес С 320“, собственост на фирма, е пламнал в Бургас. Служебният автомобил бил шофиран от 43-годишен мъж, който се прибрал у дома след работа и го паркирал пред блока.

Мястото е оживено – близо до Морската градина, а наоколо има много заведения. Призори будни бургазлии видели, че колата гори.

Огънят е бил потушен от един противопожарен екип, но е изгорял двигателният отсек на лекия автомобил.

По първоначални данни при извършения оглед не е открита стопилка или други следи от умишлен палеж. Случаят тепърва ще се разследва. Образувано е досъдебно производство, съобщиха от ОД на МВР – Бургас.