Тръм предупреди Зеленски: Не държиш важните карти – или сключваме сделка, или се отказваме

Президентът Володимир Зеленски си размени остри реплики с президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс по време на срещата им в Белия дом, съобщава „Украинская правда“.

Ванс първо каза, че администрацията на Тръмп сега доказва чрез своите дипломатически действия, че работи за разрешаване на войната в Украйна. Зеленски припомни, че от 2014 г. Русия е окупирала Крим и част от Източна Украйна и все още никой не е спрял Путин, въпреки че в САЩ вече са се сменили няколко администрации под ръководството на Барак Обама, Доналд Тръмп и Джо Байдън.

„Той (Путин) окупира по-голямата част от Украйна, Крим. Това беше от 2014 г.… Имаше президент Обама, президент Тръмп, президент Байдън, сега отново президент Тръмп. Нека Бог да го благослови и да му даде възможност да спре войната. Но от 2014 г. никой не го е спрял. Той окупира и окупира, уби хора… Никой не го е спрял. Имахме разговори с него, много разговори ... Подписах споразумение с него през 2019 г. Но след това той наруши примирието, за каква дипломация говорите?“, попита Зеленски.

Ванс отговори, че говори за дипломация, която може да "доведе до унищожаването на вашата страна" и отбеляза, че Украйна "принуждава хората" да воюват, защото й липсват хора на бойното поле.

„Трябва да сте благодарни на президента (Тръмп) за опита да прекрати конфликта“, каза Дж. Д. Ванс, след което обвини Зеленски, че е дошъл в Овалния кабинет, за да „атакува“ администрацията на Тръмп.

„Много въпроси. Да започнем с най-големия. По време на война всеки има проблеми. Дори и вие. Но вие имате красив океан и той ви защитава. Но вие ще го почувствате в бъдеще“, заяви Зеленски.

Тръмп го прекъсна и каза: "Не, не, не, не. Не ни казвайте как се чувстваме. Опитваме се да разрешим проблем. Не ни казвайте как се чувстваме. Вие не сте в позиция да диктувате, запомнете това", каза Тръмп.

