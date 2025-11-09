Турци пътуват с часове до Гърция, за да си напазаруват и да избягат от инфлацията

Почти всеки месец Чихан Читак се качва в колата си, с паспорт в ръка, и тръгва от Истанбул към Александруполис, гръцки град на брега на морето, на 40 километра (25 мили) от турската граница.

След около четири часа път с кола, той се разхожда из препълнените коридори на местния супермаркет и пълни количката си с вино, сирене и други хранителни продукти, които струват само част от цената им в родината му.

„Зехтинът, който тук се продава за 10 евро на литър, в Турция може да се купи само на двойна цена“, казва Ситак, генерален мениджър на компания за храни и напитки, който споделя, че търси предимно висококачествени продукти на по-добри цениBloomberg. „Средно моите покупки струват една трета от цената, която бих платил у дома.“

„Турците са превзели Александруполис“

Трансграничната търговия на дребно се превърна в рутина за много хора, които откриха, че растящите цени на хранителните продукти в Турция и по-силната лира правят Гърция по-евтина алтернатива за ежедневните покупки.

Тенденцията, макар и да не е нова, се ускорява: 6% от всички турци, преминаващи границата с Гърция през първите девет месеца на годината, са били на пазар, което е най-високият дял от общия брой пътници от поне 2012 г. насам, показват данни на статистическата агенция на страната.

„Турците са превзели Александруполис“, шегува се 48-годишният Читак. „Понякога може да се видят стотици хора, които пазаруват в магазина. После отиват в ресторант и разговарят за това, което са купили и за колко.“

Някои посетители споделят преживяванията си в социалните медии като YouTube на Alphabet и TikTok на ByteDance, събирайки хиляди гледания с видеоклипове, показващи цените на различни продукти и магазини.

Цените

Един бърз поглед към рафтовете в супермаркетите разкрива цялата история. В Lidl в Александруполис много продукти от първа необходимост са значително по-евтини, отколкото в CarrefourSA в Турция, макар че някои основни продукти все още са по-скъпи в Турция.

Например, мляното говеждо месо струва 9,36 евро (10,8 долара) за килограм в Гърция, в сравнение с 12,10 евро в Турция, а колбасите от говеждо месо се продават на почти половината от цената в Турция.

Сиренето гауда и шоколадовите бонбони Kinder струват почти една трета от цената им отвъд границата.

Зад тази тенденция стои решението на Турция да забави инфлацията чрез поддържане на високи лихвени проценти и силна валута, което допринесе за обръщане на тенденцията за пазаруване в чужбина.

Само преди няколко години гърците пристигаха от Турция с торби, препълнени с хранителни продукти, дрехи и други стоки.

Тогава неортодоксалната парична политика на Турция, продиктувана от убеждението на президента Реджеп Тайип Ердоган, че ниските лихвени проценти ще ограничат растящата инфлация, поддържаше лирата под натиск и даваше на еврото по-голяма покупателна способност.

Промяна

Но от средата на 2023 г., когато Ердоган назначи бившия стратег по облигациите на Merrill Lynch Мехмет Симсек за министър на финансите и се върна към по-конвенционално икономическо управление, балансът започна да се променя.

Реалният ефективен обменен курс на лирата – коригирана с инфлацията мярка за нейната стойност спрямо чуждестранните валути – се засили, а инфлацията на хранителните продукти се понижи от 54% на 35%.

За потребителите това означава, че цените се повишават с по-бавен темп, но реалната сметка за хранителни продукти продължава да нараства. Кошницата с храни и безалкохолни напитки на TurkStat се е повишила с цели 144% от встъпването в длъжност на Симсек до октомври.

Централната банка заяви в петък, че очаква инфлацията да приключи тази година над 30%, преди да се понижи почти наполовина до края на 2026 г.

С цените, които натоварват домакинствата, основната опозиционна партия обвини Ердоган, че принуждава турците да пътуват в чужбина, само за да напълнят шкафовете си.

„След 23 години това се превърна в страната, с която Ердоган се хвали“, заяви във вторник лидерът на Републиканската народна партия Озгур Озел.

Еднодневни екскурзии за пазаруване

Подобно на гръцките туристически компании в миналото, операторите в западните турски градове като Истанбул, Чанаккале и Бурса се възползваха от тенденцията и организираха еднодневни автобусни екскурзии до Александруполис в Гърция.

За около 50 евро – цената на билета плюс такса за излизане – турските туристи могат да напълнят чантите си в търговски вериги като Lidl, Jumbo или Metro.

„Хората купуват всичко, включително месо и сирене“, каза Секин Игнели, партньор в туристическата агенция Atom Tur, базирана в Истанбул. „Много клиенти се наслаждават и на по-евтините морски дарове в ресторантите.“

Автобусите на Atom тръгват късно всеки петък и пристигат в Александруполис сутринта.

Клиентите прекарват три часа и половина в супермаркети, след което правят обиколка на града и имат малко свободно време, според уебсайта на компанията. До следобеда групата е отново на път за Турция.

Мухамет Тамдегер, собственик на агенция Gezihane в Бурса, казва, че клиентите му често си носят макаронени изделия, кисело мляко или зеленчуци. „Евтини и с добро качество.“

Читак планира да продължи да пътува през границата, за да се възползва от стойността на лирата и да избегне завишените цени у дома. Дори и да има много други, които мислят същото, връщането може да бъде досадно.

„Бях там преди няколко дни“, каза Читак в четвъртък. „Проверката на паспортите при връщането отне часове, защото имаше много дълга опашка.“