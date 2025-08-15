Украинец опита да подкупи полицаи със 100 долара

При проверка във Варна

Обвинение за пиян негов сънародник, блъснал и ритал полицаи в Банско

Прокуратурата се е заела с чужденците

Украински гражданин опита да подкупи варненски полицаи, но те отказаха и го задържаха. Случката се разиграла в местността Аладжа манастир в четвъртък. Униформените от Пето РУ го спрели за рутинна проверка. Оказало се обаче, че 40-годишният чужденец нямал документи за самоличност, нямал и такива за автомобила. За да избегне наказание по Закона за движение по пътищата, украинецът опитал да реши проблема с подкуп. Той подхвърлил на полицаите 100 долара. Това обаче не ги трогнало и те го задържали. Сега срещу чужденеца е образувано досъдебно производство и материалите срещу него са докладвани в прокуратурата.

Негов сънародник пък вече е с повдигнато обвинение, след като опитал да прегази полицай и ударил негов колега. Както “Труд news” писа, екшънът се разиграл 20 минути след полунощ в Банско. Униформени от местното полицейско управление спрели за проверка автомобил “Нисан”. Водачът му обаче не се подчинил и блъснал с колата си автоконтрольора в опит го принуди да не бъде проверяван. Непосредствено след това той ударил с вратата на колата и с ритник полицай от “Охранителна полиция”. Униформените не се стреснали и успели да задържат нарушителя. При проверка с техническо средство е изяснено, че той се качил зад волана на автомобила с 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух. В хода на разследването е установено, че извършителят е 24-годишният гражданин на Украйна О. Г.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура-Благоевград чужденецът е привлечен в качеството на обвиняем за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на МПС след употреба на алкохол.

В момента О. Г. е задържан за срок до 72 часа.