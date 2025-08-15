Унищожиха над тон и половина канабис

В гориста местност

Издирват се собствениците

951 канабисови растения с общо тегло около 1 795 килограма бяха открити и унищожени при акция на ОДМВР-Благоевград и екипи на Главна дирекция “Национална полиция”. В издирването на нарконивите участвал и Специализираният отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция “Гранична полиция”.

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански. Други 61 от тях с тегло 70 килограма - в нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич. Криминалисти са започнали издирване на собствениците на нарконивите.